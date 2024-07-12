В Госдуме РФ признали намеренное замедление работы мессенджера WhatsApp в некоторых регионах России.

«Технологические меры, такие как замедление, уже применяются к WhatsApp. И следующим шагом вполне может стать и блокировка. Пока такое решение не принято», — сообщил депутат и член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

Он добавил, что менеджменту WhatsApp «не раз направлялись требования пресекать распространение призывов к участию в экстремистских акциях». Но, утверждает депутат, ответных шагов за этим не последовало.

Немкин добавил, что и мессенджер Telegram может быть заблокирован — по его словам, у властей РФ есть такая возможность.

Он отметил, что власти пытаются договориться с руководством компании о верификации аккаунтов в момент регистрации.

«За шесть лет мы сильно продвинулись в технологическом плане. Сейчас у нас есть возможность заблокировать Telegram полностью. Но, повторюсь, я думаю, до этого все же не дойдет», — заключил чиновник.

Стоит отметить, что мессенджер WhatsApp принадлежит компании Meta, чья деятельность после начала войны в Украине объявлена российскими властями экстремистской и запрещена.

Согласно исследованию Mediascope на 2024 год, аудитория WhatsApp в РФ составляет около 96 млн человек в месяц.

Мессенджер занимает четвертое место среди популярных интернет-платформ среди российской аудитории, уступая (в порядке убывания) российскому Yandex (100,2 млн человек в месяц), Google (99,6 млн) и YouTube (96,5 млн). Пятое и шестое места занимают платформы VK и Telegram соответственно.