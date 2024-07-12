В пятницу представитель ХАМАС подтвердил, что смягчает свою позицию в отношении условий прекращения огня в Газе, но заявил также, что все еще не получил «четкого и позитивного» ответа Израиля по обсуждаемой сделке. Об этом изданию The National сообщил представитель палестинского движения.

Переговоры о прекращении огня возобновились на этой неделе. В переговорах в Дохе и Каире участвуют посредники среднего и высокого уровня из США, Египта и Катара, а также представители Израиля и ХАМАС.

Шансы на заключение соглашения возросли на фоне роста внутриизраильской оппозиции премьер-министру Биньямину Нетаньяху. Ему вменяют неспособность согласиться на перемирие.

«Группа (ХАМАС — прим. ред.) проявила большую гибкость в вопросе немедленного вывода израильских войск из сектора Газа», - заявил представитель ХАМАС Валид аль-Килани в интервью The National.

«Мы также изменили свою позицию по прекращению огня и согласилась на первоначальное перемирие в течение первых пяти недель, которое впоследствии превратится в устойчивое прекращение огня», - добавил он.

ХАМАС отказался от своего требования, чтобы Израиль взял на себя письменное обязательство о постоянном прекращении огня в конце первого этапа соглашения.

Вместо этого группа теперь хочет получить от трех посредников письменные гарантии того, что переговоры по достижению постоянного прекращения огня начнутся сразу после начала первого шестинедельного этапа.

Два источника The National, участвующие в переговорах, сообщили, что ХАМАС и Израиль пошли на «значительные уступки» в ходе интенсивных переговоров в последние дни и достигли «рамочного соглашения» о прекращении огня, которое остановит разрушительную девятимесячную войну. Однако, по их словам, сроки и «сложные детали» еще предстоит согласовать.

Аль Килани сказал, что «главное условие - чтобы соглашение было написано».

ХАМАС «до сих пор не получил никакого официального ответа от посредников», и любой прогресс связан с «четким положительным ответом из Тель-Авива», добавил он.

В Израиле канцелярия премьер-министра сообщила, что в среду группа переговорщиков вернулась с четырехсторонней встречи с посредниками в Дохе, а в четверг другая делегация отправилась в Каир для продолжения переговоров.

Высокопоставленный чиновник, участвовавший во встречах в Дохе, заявил в пятницу, что «посредники прилагают все усилия, чтобы преодолеть разрыв между двумя сторонами».

«Прогресс налицо, но пробелы остаются и должны быть заполнены, а важные моменты должны быть согласованы. Наиболее важными из них являются механизм прекращения войны, количество палестинских заключенных, которые должны быть освобождены, и вывод израильских войск из Газы», - сообщил источник The National на условиях анонимности.