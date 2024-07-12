Польский парламент принял резолюцию, признающую депортацию крымских татар в 1944 году актом геноцида. Решение было принято подавляющим большинством голосов: 414 проголосовали «за», 16 – «против», при двух воздержавшихся.

В резолюции отмечается: «Утром 18 мая 1944 года власти Советского Союза начали депортацию крымских татар с Крымского полуострова, принудительно переселив около 200 000 человек в Центральную Азию и Сибирь всего за три дня».

Польские законодатели также осудили аннексию Крыма Россией в 2014 году, назвав ее «грубым нарушением» международного права и Устава ООН.

«Депортация крымских татар из Крыма в 1944 году была актом геноцида против крымскотатарского народа», — говорится в документе.

Польша стала пятой страной, признавшей депортацию крымских татар геноцидом, после Канады, Украины, Латвии и Литвы.

Историческая справка: 18 мая 1944 года советский режим Иосифа Сталина депортировал десятки тысяч крымских татар в Центральную Азию, обвинив их в сотрудничестве с нацистами. По оценкам, почти половина депортированных умерла от голода и болезней в тяжелых условиях изгнания.