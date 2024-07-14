Бывший президент США Дональд Трамп был ранен во время предвыборного митинга в Батлере, Пенсильвания. На видео происшествия слышны звуки, похожие на выстрелы; Трамп трогает правое ухо и опускается к полу. Агенты Секретной службы окружили его, помогли подняться и увели со сцены. У Трампа было окровавлено ухо, но он покинул сцену в сознании, показывая кулак.

Секретная служба заявила, что Трамп «в безопасности». Представитель кампании Трампа сообщил, что он «в порядке» и проходит обследование в местном медицинском учреждении. По словам окружного прокурора Батлера, Трамп был «оцарапан» пулей. Примерно через три часа после инцидента он покинул больницу.

В результате инцидента погиб один человек и еще один находится в тяжелом состоянии. Стрелявший был убит сотрудниками Секретной службы. ФБР идентифицировало предполагаемого стрелка как Томаса Мэттью Крукса.

На пресс-брифинге ФБР подтвердило личность стрелка, но не предоставило дополнительных сведений. Позже стало известно, что в результате стрельбы пострадали два человека, они в критическом состоянии.

Расследование возглавляет Секретная служба при участии других ведомств, включая ФБР. Инцидент расценивается как покушение на убийство. Стрелявший находился на крыше соседнего здания и использовал полуавтоматическую винтовку AR-15. Расстояние между стрелком и Трампом составляло около 125 метров.

Посетитель митинга заявил BBC News, что видел человека с винтовкой, взбиравшегося на сцену, и пытался предупредить полицию, но безрезультатно.

Президент Джо Байден выразил радость, что Трамп «в безопасности и хорошо себя чувствует» и осудил насилие. Байден заявил, что надеется поговорить с Трампом в ближайшее время, и временно приостановил показ своей предвыборной рекламы.

Американские политики из обеих партий выступили в поддержку Трампа и осудили политическое насилие. Илон Маск заявил о полной поддержке Трампа. Сын Трампа Дональд опубликовал фото окровавленного отца с поднятым кулаком и подписью: «Он никогда не прекратит бороться за спасение Америки».

Национальная конвенция республиканцев в Милуоки начнется 15 июля, несмотря на инцидент. Трамп поблагодарил Секретную службу и правоохранительные органы за быструю реакцию, выразил соболезнования семьям пострадавших и подчеркнул: «БОЖЕ, ХРАНИ АМЕРИКУ!»

В истории США президенты и кандидаты в президенты неоднократно становились объектами покушений. Четыре президента — Авраам Линкольн (1865), Джеймс Абрам Гарфилд (1881), Уильям Мак-Кинли (1901) и Джон Кеннеди (1963) — были убиты, а несколько других, включая Рейгана и Теодора Рузвельта, ранены.