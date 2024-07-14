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Москва: США финансировали покушение на Путина
Мария Захарова обвинила украинскую разведку в подготовке покушения на президента РФ на американские деньги
Москва: США финансировали покушение на Путина
Мария Захарова / Фото: МИД РФ / Others
14 июля 2024 г.

Покушение на президента России Владимира Путина, о котором ранее сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, готовилось на деньги США. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Так это покушение [на Владимира Путина] готовилось опять же на американские деньги, без которых никакой зловредной деятельности ГУР, СБУ и в целом Банковой (на Банковой улице в Киеве расположен офис президента Украины - прим. ред.) и не было бы», — написала Захарова.

Накануне Кирилл Буданов рассказал о попытках покушений на российского лидера. В ответ на это пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, угрозы в адрес Путина «очевидны», посему безопасность российского президента обеспечивается на должном уровне.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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