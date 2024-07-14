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В Польше разрешили стрелять в мигрантов
В Польше принят закон, разрешающий пограничникам использовать боевое оружие в случае угрозы жизни
В Польше разрешили стрелять в мигрантов
Скриншот видео / Others
14 июля 2024 г.

Польские депутаты подавляющим большинством голосов приняли новый закон, разрешающий солдатам и пограничникам стрелять боевыми патронами в мигрантов, нелегально пытающихся прорваться в страну из Беларуси.

Принятие закона стало следствием трагической гибели польского пограничника на прошлой неделе, который был убит копьем, брошенным мигрантом с территории Беларуси.

За принятие закона в польском Сейме проголосовал 401 парламентарий, против - всего 17.

Новый закон освобождает служащих, носящих оружие, от ответственности, если они применяют его в целях самообороны или «упреждения», когда «жизнь, здоровье и свобода» сотрудников правоохранительных органов находятся под угрозой во время «незаконного посягательства на неприкосновенность государственной границы».

В субботу польские солдаты и пограничники вновь оказались в конфликтной ситуации с многочисленной группой нелегальных мигрантов. На видеозаписях, распространенных в польских СМИ, видно, как польские войска выстраивают оборонительную линию за щитами, а группы мигрантов стоят примерно в двадцати метрах от них. Один из мигрантов бросает снаряд в сторону пограничников, которые в ответ бросают электрошоковую гранату.

Организация Amnesty International выступила с критикой нового закона, заявив, что он создает опасный прецедент.

Беженцы, пытающиеся прорвать польско-белорусскую границу - преимущественно выходцы из Ирака, Афганистана и других стран Ближнего Востока и Африки. Их число неуклонно растет — в 2023 году в Польшу из соседней Беларуси прибыли около 26 тыс. мигрантов. Это почти на 10 тыс. больше, чем в 2022 году.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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