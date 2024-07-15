Минуло ровно 8 лет с того момента, когда турецкий народ не поддался уловкам и угрозам мятежников. Он не испугался ни танков, ни истребителей, ни вертолетов.

Благодаря мужеству и отваге турецкого народа, этот мятеж был остановлен за сутки. В ту ночь безоружный народ вышел против военной техники, дабы защитить свои часть и волю.

В этот памятный день нельзя не упомянуть и усилия полиции и солдат, которые остались верны правительству и своему народу.

К сожалению, в ходе подавления предательского мятежа погиб 252 человек, тысячи получили ранения.

В связи с годовщиной тех событий сегодняшний день мы посвятим памяти героев 15 Июля.

Герои Турции: Сабри Унал

Ночью 15 июля 2016 года 34-летний Сабри Унал вместе с тысячами других граждан вышел на улицу, чтобы помешать группе мятежных военных совершить государственный переворот в Турции.

Камеры наблюдения запечатлели невероятный момент: при виде приближающихся путчистов турецкий герой без раздумий бросается под танк, дабы остановить наступление мятежников. Водитель не успевает затормозить и переезжает мужчину.

Несмотря на это, Сабри, встав на ноги, кидается под гусеницы следующего танка, который даже не пытается остановиться. На этот раз под гусеницей оказывается его рука и Унал остается лежать на дороге.

На кадрах видно, как толпы прохожих подбежали помочь пострадавшему и помогли доставить его в больницу.

После такого героического шага президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял раненого Сабри Унала вместе с его семьей в Президентском комплексе.

Герои Турции: Ялчын Аран

36-летний Ялчын Аран, оператор экскаватора в муниципалитете Стамбула, стал одним из тех, кто ценой своей жизни противостоял мятежным офицерам для защиты Турции и собственных сограждан.

Ночью 15 июля Аран увидел, как танки путчистов поехали по проспектам города и открывали огонь по людям. Чтобы остановить мятежников, он выехал на улицу на экскаваторе и проявил свой самоотверженный патриотизм, защищая Родину.

Аран перекрыл проход в Бейкоз ковшом трактора, не дав проехать танкам. Предатели открыли по Ялчыну огонь, в результате чего он пал мучеником.

Аран был похоронен на своей Родине в Нигде. Он оставил супругу и 5 детей.

Имя Ялчына Арана было присвоено средней школе в Пендике, Стамбул.

Герои Турции: Омер Халисдемир

Одну из ключевых ролей в подавлении предательского мятежа 15 июля 2016 года сыграл старший сержант Халисдемир.

Когда до турецкого военнослужащего дошла весть о том, что мятежный бригадный генерал Семих Терзи намерен захватить штаб-квартиру спецназа ВС Турции, он в одиночку пошел против толпы путчистов и, приблизившись к мятежному генералу, выпустил пулю ему в лоб.

Исполняя приказ генерала специального подразделения Зекаи Аксакаллы «Стрелять!», он сыграл большую роль в предотвращении развития государственного переворота.

После ликвидации Терзи турецкий герой был убит на месте мятежниками. Он получил 30 пуль во время вероломного обстрела.

Военный специализированной службы защиты Омер Халисдемир участвовал во множестве операций внутри страны и за ее пределами.

На сегодняшний день в честь Омера Халисдемира названы множество школ, парков и общественных мест, а также университет в Нигде.

Тело погибшего героя Омера Халисдемира похоронено в деревне Чукуркуйу в районе Бор, город Нигде.

На картинке изображено последнее фото Омера Халисдемира, на котором показан момент, когда он идет обезвреживать одного из главных мятежников в попытке переворота.

Герои Турции: Мустафа Джамбаз

Мустафа Джамбаз, фотожурналист газеты Yeni Şafak, стал одним из героев, вышедших на улицы для сопротивления мятежникам ночью 15 июля.

Он был единственным фотографом в культурном центре имени Ататюрка при правительстве, запечатлевшим все крупные мечети Турции. Его мечтой было собрать фотографии всех мечетей Турции в одну книгу.

Мустафа Джамбаз родился в Комотини, Западная Фракия. Из-за отказа служить в греческой армии он был лишен греческого гражданства. Он был женат и имел одного ребенка.

Узнав о попытке переворота, Джамбаз одним из первых вышел на улицы. Он написал в соцсетях: «По желанию и повелению нашего верховного главнокомандующего Эрдогана мы выходим на улицу».

Джамбаз был ранен в грудь военными из террористической организации FETÖ, которые открыли огонь на поражение. Он попал в больницу в тяжелом состоянии, где впоследствии скончался, став героическим мучеником. На момент своей смерти он не имел гражданства.

15 августа Мустафа Джамбаз был посмертно принят в турецкое подданство решением совета министров. На похоронах героя присутствовали президент Реджеп Тайип Эрдоган, 11-й президент Абдуллах Гюль, министры, депутаты, коллеги, а также родственники и множество рядовых граждан. После погребальной молитвы тело Джамбаза было захоронено на кладбище в Ченгелькее.