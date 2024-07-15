14 июля государственная нефтедобывающая корпорация Кувейта Kuwait Petroleum Corporation (KPC) сообщила, что сделала «гигантское» открытие месторождения нефти Аль-Ноха в восточной части острова Файлака. Запасы нефти оцениваются в 3,2 млрд баррелей.

Генеральный директор KPC шейх Наваф Сауд Насир Аль-Сабах заявил, что запасы нового месторождения эквивалентны объему всей добычи страны за три года.

Согласно заявлению KPC, первоначальная предполагаемая площадь недавно обнаруженной нефтяной скважины составляет около 96 кв. км.

Компания уточнила: предварительные оценки запасов углеводородов в скважине составляют примерно 2,1 млрд баррелей легкой нефти и 5,1 трлн стандартных кубических футов газа. Это соответствует 3,2 млрд баррелей нефтяного эквивалента.

Эти первоначальные результаты указывают на огромный потенциал для дальнейшего расширения и увеличения объемов углеводородных ресурсов в различных слоях и пластах обнаруженного месторождения, добавили в KPC.

Запуск текущего проекта морской разведки был основан на двухмерных сейсмических исследованиях района, а также на геофизических и геологических исследованиях для понимания слоев и состава земли, определения и обеспечения наилучших мест для бурения и подготовки к логистическим операциям, уточнили в компании.

Кувейтская нефтяная корпорация также сообщила, что район месторождения составляет примерно треть от общей площади суши Кувейта и охватывает более 6000 кв. км. На первом этапе власти монархии планируют бурение шести разведочных скважин на нефть и газ, последующие этапы будут определяться на основе результатов бурения.

KPC подчеркнула важность проекта морской разведки как национального предприятия с целью повышения устойчивости запасов углеводородов Кувейта и удовлетворения мирового спроса. Компания отметила, что намерена повысить статус Кувейта как надежного мирового производителя нефти и газа.

Общие запасы Кувейта оцениваются в 104 млрд баррелей или 8% общемировых. Страна занимает третье место в ОПЕК по уровню суточной добычи нефти.