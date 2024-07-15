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«Яндекс» разделился на две части
Нидерландская компания Yandex N.V. завершила сделку по продаже бизнеса «Яндекса» и полностью вышла из состава акционеров группы
«Яндекс» разделился на две части
Фото: Reuters / Reuters
15 июля 2024 г.

Нидерландская компания Yandex N.V. завершила сделку по продаже бизнеса «Яндекса» и полностью вышла из состава акционеров группы.

Сделка, заключенная в феврале, предусматривает, что весь бизнес «Яндекса» в России и большинство его зарубежных проектов перейдут к консорциуму российских инвесторов и менеджеров. Сумма сделки составила 475 млрд рублей (более 5 млрд долларов). Сделка была одобрена после согласия продавца уплатить 10-процентную комиссию в бюджет.

В январе главным юридическим лицом «Яндекса» в России вместо нидерландской Yandex N.V. стала международная компания акционерное общество «Яндекс», зарегистрированная в Калининградской области.

«Яндекс» пообещал продолжать развивать свои поисковые, городские, развлекательные и образовательные сервисы, а также облачные технологии, искусственный интеллект и автономный транспорт.

До 31 июля Yandex N.V. сменит название и прекратит использование бренда «Яндекс». Вероятное новое название Yandex N.V. — Nebius Group. По данным источников Bloomberg, сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож будет назначен генеральным директором Nebius Group.

Волож уже развивает за пределами России четыре направления — облачные технологии, беспилотный транспорт, искусственный интеллект и онлайн-образование для программистов. В этих проектах работают в основном бывшие сотрудники «Яндекса», не пожелавшие остаться в России.

Ранее СМИ сообщали, что бизнес «Яндекса» будет разделен на международную и российскую части, при этом российская часть перейдет российским инвесторам. В мае The Bell писал, что согласие на сделку по разделу «Яндекса» дал президент России Владимир Путин.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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