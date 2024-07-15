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Взрыв на стройке в Чечне
На стройплощадке в чеченском селе Башин-Кал произошел взрыв газовых баллонов, в результате которого погибли пять человек, 26 получили ранения
Взрыв на стройке в Чечне
Фото: скриншот видео / Photo: Reuters
15 июля 2024 г.

На стройплощадке в чеченском селе Башин-Кал произошел взрыв газовых баллонов с последующим возгоранием, в результате которого погибли пять человек и еще 26 получили ранения, сообщают российские СМИ.

Из числа пострадавших шесть человек находятся в тяжелом состоянии, а 15 — в состоянии средней тяжести. Часть пострадавших бригады скорой помощи везут в Шатойскую больницу, а тех, кто в тяжелом состоянии, эвакуируют в больницу в Грозном.

На объекте велось строительство гидроэлектростанции. Силовые ведомства Чечни о происшествии не сообщали.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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