На стройплощадке в чеченском селе Башин-Кал произошел взрыв газовых баллонов с последующим возгоранием, в результате которого погибли пять человек и еще 26 получили ранения, сообщают российские СМИ.

Из числа пострадавших шесть человек находятся в тяжелом состоянии, а 15 — в состоянии средней тяжести. Часть пострадавших бригады скорой помощи везут в Шатойскую больницу, а тех, кто в тяжелом состоянии, эвакуируют в больницу в Грозном.

На объекте велось строительство гидроэлектростанции. Силовые ведомства Чечни о происшествии не сообщали.