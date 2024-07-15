Дети мигрантов, поступающие на обучение в российские школы, должны обладать необходимым для обучения уровнем русского языка, заявил РБК руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. В настоящее время учащихся принимают независимо от знания языка.

«Я радикален. Если ты приезжаешь сюда с семьей и собираешься стать гражданином или временно жить, если ты хочешь, чтобы твои дети получали в этой стране образование, то они должны обладать определенным уровнем знания языка», — сказал Музаев. По его мнению, семьи мигрантов редко «за неделю решают собрать чемоданы и переехать в другую страну», поэтому к переезду можно подготовиться, в том числе выучив язык.

«Почему мы должны брать в школу ребенка, который пришел в 7 класс, не зная вообще ни единого слова на русском?» — добавил он. Музаев уверен, что без таких требований нельзя заставить уважать и учить русский язык.

Согласно Конституции, в России «каждый имеет право на образование», гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования. Однако, в июне глава СПЧ Валерий Фадеев раскритиковал эту норму: «Не должен числиться в школе ни один ребенок, не знающий русского языка».

По данным Минпросвещения, около 12% детей мигрантов, посещающих российские школы и детские сады, плохо владеют русским языком или не владеют вовсе. Музаев также сообщил о продолжающихся обсуждениях по возвращению проверки разговорного языка в экзамен по русскому для мигрантов.

Процент мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку, с января по май 2024 года вырос с 3 до 30%, сообщил Минобрнауки. В апреле 2024 года центры помощи мигрантам лишились права принимать экзамены по русскому языку от имени российских вузов.