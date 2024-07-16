ФБР и Министерство внутренней безопасности США выразили обеспокоенность по поводу возможных актов мести за покушение на экс-президента Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на распространенный службами документ.

«ФБР и Министерство внутренней безопасности США сохраняют беспокойство по поводу возможности повторения произошедшего или актов возмездия после данного нападения», — пишет издание.

В документе не указаны конкретные лица, находящиеся под угрозой, но отмечается, что под угрозой в первую очередь «связанные с выборами цели». Также упомянуто, что «экстремисты в прошлом совершали или планировали нападения на политических или идеологических оппонентов».

Дональд Трамп, кандидат в президенты США от Республиканской партии, впервые появился на публике после покушения. Он вышел к делегатам партсъезда республиканцев в Милуоки с забинтованным ухом.

Трамп появился под песню Ли Гринвуда «Боже, благослови США», которая включает в себя строчку «Я благодарю свою счастливую звезду, что живу сегодня». Республиканцы встретили его аплодисментами и скандированием «борись». Трамп приветствовал делегатов поднятым вверх кулаком и занял место на трибуне рядом с сенатором от штата Огайо Джеймсом Дэвидом Вэнсом, которого он выбрал кандидатом на пост вице-президента.

Попытка покушения на Трампа была совершена 13 июля во время предвыборного митинга в Батлере, Пенсильвания. Трамп получил легкое ранение уха, его жизнь вне опасности. В результате стрельбы погиб один человек, еще двое получили ранения. Нападавший был нейтрализован сотрудниками Секретной службы.