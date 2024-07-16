Покушение на бывшего президента США Дональда Трампа аукнулось и в Израиле. 14 июля премьер-министр Нетаньяху заявил, что существует «поток явных угроз убийства» в его адрес и в адрес его семьи. Это заявление было сделано на еженедельном правительственном совещании, через несколько часов после стрельбы на митинге Трампа.

Как сообщают израильские СМИ, на этой неделе правительство Израиля проведет встречу с руководителями правоохранительных органов страны, на которой потребует от них «представить все соответствующие данные о правоприменительных актах, включая как полицейские расследования, так и обвинительные заключения за подстрекательство к убийству государственных должностных лиц в целом и премьер-министра в частности».

Секретарь правительства Йосси Фукс на заседании кабмина представил видеоколлаж из резких словесных нападок в адрес премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Чиновник обвинил протестующих в Тель-Авиве в подстрекательствах против главы правительства.

На видеозаписях, представленных Йосси Фуксом, представлены выступления оппозиции на митингах, на которых премьер-министра не раз называли «предателем‎»‎ и «крупнейшим врагом еврейского народа за последние 2000 лет». Кроме того, некоторые выступавшие на митингах требовали, чтобы каждый сторонник Нетаньяху «‎‎получил пулю в голову».

При этом секретарь правительства обвинил генпрокурора в том, что они ничего не делают для противодействия угрозам. Нетаньяху раскритиковал «высокопоставленных чиновников», которые, по его словам, «не открывают рта, не осуждают» такие нападки.

«Здесь есть легитимация нападения на демократию, и существует нормализация политического убийства, и все здесь чувствуют, что существует избирательное правоприменение», — заявил Нетаньяху.

Он также заявил, что правоохранительные органы якобы действовали гораздо более решительно против ультраправых жителей незаконных еврейских поселений и ультрарелигиозных иудеев, нежели против протестующих против Нетаньяху и его правительства.

Премьер-министр не представил доказательств в поддержку своих утверждений, а израильская полиция и другие правоохранительные органы настаивали на том, что правоприменение действительно было равным.