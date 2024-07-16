Бывший президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп 15 июля назначил вице-президента и напарника в предвыборной гонке. Им стал сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс.

39-летний консерватор был объявлен кандидатом в вице-президенты в первый день съезда Республиканской национальной конвенции (RNC) в Милуоки, штат Висконсин.

Вэнс — один из самых ярых сторонников Трампа и резкий критик американской помощи Украине. «Мне на самом деле все равно, что произойдет с Украиной», — заявил однажды сенатор, и эта фраза исчерпывающе описывает подход кампании Трампа по отношению к российско-украинской войне.

Джей Ди Вэнс был одним из самых ярых противников американской помощи Украине в Конгрессе. Он резко критиковал администрацию Байдена за постоянную финансовую и материальную поддержку Киева. При этом Вэнс был активен не только на словах: он, в частности, возглавил безуспешную кампанию в Сенате по блокированию пакета помощи Украине на $60 млрд.

Будучи консерватором, Вэнс утверждал, что американская поддержка Украины в ее войне против Москвы «неоправданно ‎дорого стоит»‎, и назвал требование президента Владимира Зеленского о необходимости вернуть все украинские территории «фантастическим».

Выбор Вэнса на пост вице-президента усилил сомнения относительно дальнейшей поддержки Киева со стороны США в случае возвращения Трампа в Белый дом в следующем году.

Вэнс утверждает, что Украина должна прекратить наступательные маневры в войне с Россией и начать переговоры об урегулировании, потому что Запад никогда не сможет произвести достаточно оружия, чтобы сделать победу возможной.

«‎‎По сути, у нас нет возможности производить то количество оружия, которое Украина хочет, чтобы мы поставляли для победы в войне», — заявил Вэнс в апреле текущего года.

Он также упрекнул администрацию Байдена в отказе от переговоров с Россией, назвав его «абсурдным».

«Придерживаясь оборонительной стратегии, Украина может сохранить свою драгоценную живую силу, остановить кровопролитие и дать время для начала переговоров», — отметил политик.

Вэнс также заявил, что для Украины было бы «совершенно безответственно» вступать в НАТО. Он также утверждал, что США должны сосредоточиться исключительно на предотвращении китайской экспансии, даже если это означает пожертвовать украинскими территориями в пользу России.