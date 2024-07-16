Еврокомиссия решила бойкотировать председательство Венгрии в Совете ЕС, начавшееся 1 июля. Причиной Брюссель назвал поездки премьера Виктора Орбана в Россию и Китай, которые европейские лидеры посчитали «‎‎оскорблением политического единства блока».

«В свете недавних событий, ознаменовавших начало председательства Венгрии, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен решила, что орган будет представлен только на уровне старших государственных служащих во время неформальных заседаний Совета», — заявил официальный представитель ведомства Эрик Мамер.

«Визит коллегии [в председательствующую страну] не состоится», — добавил чиновник, подтвердив, что Брюссель решил отменить саммит, знаменующий начало каждого ротирующего председательства.

4 июля Орбан посетил Киев, где встретился с президентом Владимиром Зеленским, а спустя четыре дня прибыл в Москву, где пожал руку президенту РФ Владимиру Путину. Своей миссией Орбан назвал желание «начать диалог на кратчайшем пути к миру».

На следующий день после визита венгерского премьера в Москву российские войска ударили по детской больнице в Киеве, что вызвало еще больше критики в адрес Венгрии со стороны Украины и ЕС. Украинский МИД заявил, что Будапешт не имеет права вести переговоры об урегулировании российско-украинского конфликта без учета мнения и позиций Киева.

После Москвы Виктор Орбан направился в Пекин, где высоко оценил «китайский мирный план» председателя КНР Си Цзиньпина. ЕС ранее отклонил китайские мирные предложения за избирательное толкование международного права и размытие границы между агрессором и жертвой агрессии.

«Китай — единственная мировая держава, которая с самого начала была явно привержена миру», — отметил Орбан.

Будапешт настаивает на том, что обе поездки, которые Орбан рекламировал как главы так называемой «миротворческой миссии», были строго в рамках двусторонней дипломатии. Однако в Брюсселе были раздражены тем, что Орбан не согласовал визиты с остальными европейскими лидерами.