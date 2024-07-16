Фахреттин Алтун подчеркнул, что 15 июля 2016 года Турция стала целью одного из самых гнусных нападений в своей истории, подвергшись попытке переворота со стороны «жестокой, предательской и коварной» террористической организации.

«На самом деле это была попытка оккупации, беспрецедентная в истории, предпринятая террористической организацией. Целью была независимость нашего народа и будущее нашей родины. Они планировали сначала убить нашего президента и его семью, а затем захватить власть. В конечном итоге они хотели передать нашу великую страну своим зарубежным хозяевам. В тот день целью было создание Турции без Эрдогана, потому что Турция без Эрдогана означала бы Турцию, открытую для эксплуатации и покорения, Турцию, снова закованную в цепи зависимости», — сказал Алтун.

Фахреттин Алтун отметил, что целью путчистов, оккупантов и их покровителей было уничтожение независимой Турции, способной разрабатывать свои собственные стратегии.

«Смелое и решительное лидерство нашего президента объединилось с глубокой мудростью нашего народа, что привело к эффективному сопротивлению и славной победе. Народ и наш президент действовали, руководствуясь любовью к родине и инстинктом ее защиты. Ранее невиданное сопротивление было проявлено 15 июля, когда народ откликнулся на призыв нашего президента и вышел на площади», — продолжил Алтун.

Фахреттин Алтун отметил, что народ полностью доверился мужеству президента Эрдогана и его решимости противостоять путчистам.

Глава Управления по коммуникациям отметил, что благодаря результатам, достигнутым после 15 июля, Турция уверенно смотрит в будущее. Он подчеркнул, что одним из главных достижений стало осознание народа, что он является единственным хозяином и настоящим владельцем этой страны.

«Сегодня мы уверенно смотрим в будущее, зная, что Турция больше не будет легко вовлечена в болото политической нестабильности. Благодаря успехам, достигнутым после 15 июля, наша страна ведет эффективную борьбу с терроризмом и другими угрозами. Государство, освободившееся от влияния внешних сил, функционирует гораздо эффективнее», — отметил он.

Фахреттин Алтун указал, что история FETÖ насчитывает 40 лет, и эта террористическая организация, получившая поддержку извне, начала свое развитие задолго до 15 июля. Он подчеркнул, что борьба с FETÖ началась до 15 июля и значительно усилилась после этого.

«Мы добились значительных успехов в этой борьбе и продолжаем ее, чтобы не осталось никаких следов этой организации», — сказал он.

Фахреттин Алтун также подчеркнул международный аспект борьбы с FETÖ, отметив, что Турция активно информирует международное сообщество о характере этой террористической организации.

«Многие дружественные и братские страны уже осознали истинное лицо FETÖ и поняли масштабы этой угрозы. Хотя некоторые западные страны продолжают поддерживать членов FETÖ, наши успешные дипломатические усилия под лидерством президента Эрдогана приводят к тому, что эта организация теряет позиции на Западе» — добавил он.

На панельной дискуссии также присутствовали генеральный директор TRT Захид Собаджи и генеральный директор агентства «Анадолу» Сердар Карагёз.

Программа началась с минуты молчания и исполнения гимна, после чего был показан видеоролик о событиях ночи 15 июля.