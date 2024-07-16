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Монголия покоряет Олимпиаду стильной формой
Дизайнеры Michel & Amazonka создали уникальные наряды для сборной Монголии, вызвав восхищение среди пользователей соцсетей и олимпийцев
Монголия покоряет Олимпиаду стильной формой
Фото: Michel Amazonka / Others
16 июля 2024 г.

Монгольский бренд Michel&Amazonka разработал впечатляющую форму для национальной сборной, в которой она будет выступать на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Дизайн, сочетающий традиционные мотивы и современную эстетику, получил широкое признание в социальных сетях и среди спортсменов.

Форма включает в себя элементы национальной символики и олимпийские мотивы. Как отмечают создатели, «это сочетание красоты и традиций».

Наряды украшены изображениями солнца, луны и мифологической «прекрасной лани» Гуа-Марал, вышитыми золотой нитью.

Бывший олимпийский чемпион Майкл Джонсон высоко оценил форму монгольской сборной. Пользователи социальных сетей также выразили восхищение: «Это то, что нужно Versace, LV (Louis Vitton) или другим крупным брендам».

Несмотря на критику по поводу возможного дискомфорта в летнюю жару, общее мнение остается положительным. Один из пользователей TikTok заявил: «Сборная Монголии, 10 из 10, комментарии не нужны. На самом деле, повысьте зарплату Michel и Amazonka прямо сейчас».

Форма монгольской сборны резко контрастирует с менее удачными дизайнами других стран, включая Китай и Малайзию. Ожидается, что на церемонии открытия Олимпиады 26 июля монгольские спортсмены будут одними из самых стильных.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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