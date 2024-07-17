Два вооруженных беспилотника атаковали авиабазу «Аль-Асад», на которой размещены американские и международные силы в западной части Ирака. Об этом сообщили два иракских военных источника агентству Reuters.

Это уже вторая атака на американские войска в Ираке с начала февраля, когда группировки в Ираке прекратили свои нападения на американские войска. В апреле два дрона были сбиты вблизи базы «Аль-Асад», сообщил американский чиновник.

По данным источников, жертв в результате последней атаки нет. Оборонительные системы сбили один дрон вблизи периметра базы, отметил иракский военный чиновник. Патрули иракской армии усилили охрану территории вокруг базы, чтобы предотвратить возможные дальнейшие атаки.

Атака произошла менее чем за неделю до ожидаемого визита высокопоставленной иракской военной делегации в Вашингтон для продолжения переговоров о завершении миссии возглавляемой США коалиции в стране.

В январе Вашингтон и Багдад начали переговоры по пересмотру сокращения численности коалиции, сформированной в 2014 году для борьбы с ДАЕШ после того, как экстремистская группировка захватила значительные территории страны.

Американский чиновник, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что база, вероятно, была атакована снарядом, но жертв нет.