Стратегия Запада по сдерживанию России и санкционные рычаги давления, похоже, не сработали. Потому западным столицам следует искать альтернативы за столом переговоров, а не на поле боя. Об этом 16 июля заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.

По итогам встречи Сийярто отметил: Венгрия уже два с половиной года живет в тени войны в Украине и напрямую ощущает ее негативные последствия.

«Ситуация на поле боя сложилась не так, как надеялись европейцы и американцы, несмотря на поставки оружия и санкции. Поэтому нужна новая стратегия. Если на поле боя нет решения, его нужно искать за столом переговоров», — подчеркнул министр.

По его словам, стратегия давления и санкций не сработала. Потому сейчас нужен диалог с Москвой, чтобы завершить конфликт. Для этого «необходимо вновь открыть дипломатические каналы, без которых будет чрезвычайно сложно достичь какого-либо решения», резюмировал министр.

Политик добавил, что «Венгрия делает совершенно иные выводы из ситуации, чем наши американские и другие европейские друзья».

Сийярто также уточнил, что Будапешт работает над организацией новой мирной встречи по Украине — на этот раз с участием России. Первый мирный саммит прошел в начале июня в Швейцарии, российскую делегацию на него не позвали.

«Предпринимаются усилия, чтобы провести следующий раунд мирной конференции в этом году, и это, несомненно, приветствуется и ценится. Я считаю, что если мы хотим надеяться на успех любой мирной конференции в будущем, мы должны убедиться, что обе стороны (конфликта) представлены», — подчеркнул глава МИД Венгрии.

Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готовит вторую такую встречу, которая должна состояться в ноябре. Он также допустил участие россиян в этой конференции.