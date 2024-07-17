Бывший президент Украины Петр Порошенко выступил в парламенте и жестко раскритиковал администрацию президента Владимира Зеленского из-за продолжающихся проблем в сфере энергетики. Политик призвал Верховную раду принять меры для решения вопросов, связанных с затянувшимся энергокризисом. По словам экс-президента, текущая ситуация недопустима, ее важно предотвратить в будущем.

Порошенко уточнил, что полтора месяца назад требовал немедленного внесения в Верховную раду законопроекта о снятии пошлин и налогов с государственных закупок в сфере энергетики. Однако, отметил политик, власти до сих пор не решили проблему.

«Глотайте этот прохладный воздух. И представьте себе девятый, тринадцатый или двадцатый этаж многоэтажного здания без света, кондиционеров и лифта», — заявил Петр Порошенко. Он обратился к членам правящей партии Зеленского, что хотел бы знать, где находятся все солнечные батареи и аккумуляторы, на которые был выделен бюджет.

В июне «Укрэнерго» объявило об ограничении потребления электричества во всех регионах страны. Власти страны уточнили, что в Украине не осталось ни одной неповрежденной теплоэлектростанции. В марте и апреле Россия наносила прицельные удары по энергообъектам Украины, в частности, уничтожив крупнейшую ТЭЦ столичного региона — Триполье.

Через несколько часов после выступления Порошенко в Раде на одном из энергетических объектов Украины произошел очередной сбой оборудования, в связи с чем в стране ввели экстренные отключения электроэнергии в семи областях.

«Прошлой ночью на одном из энергообъектов произошел сбой оборудования. Энергодефицит в системе увеличился», — говорится в сообщении «‎Укрэнерго»‎.

17 июля в стране ввели четыре «очереди» потребителей, для которых отключения запланированы в течение дня.

«В 10:00 «‎‎Укрэнерго» отдало распоряжение применить экстренные отключения в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской и Кировоградской областях», — добавила пресс-служба.

Энергетики отмечают, что ситуация должна улучшиться в августе после завершения плановых ремонтов на атомных электростанциях Украины и изменения погоды.