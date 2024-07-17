Джо Байден на конференции в Лас-Вегасе заявил, что «пришло время запретить» винтовку AR-15 — именно из нее пытались застрелить экс-президента США Дональда Трампа на митинге в Батлере, штат Пенсильвания. В результате инцидента 14 июля бывший президент получил ранение, один зритель погиб, еще по меньшей мере двое получили ранения.

«AR-15 использовалась при стрельбе в Дональда Трампа. Это было штурмовое оружие, которое убило многих других, включая детей. Пришло время запретить ее», — заявил Байден.

После покушения на Трампа в отношениях двух соперничающих политиков установилась временная разрядка — Байден пожелал скорейшего выздоровления своему оппоненту и призвал ФБР как можно скорее установить причины провала Секретной службы. Она отвечает за охрану президентов, в том числе бывших.

Однако Байден дал понять, что разрядка не будет долгой: во время митинга в Лас-Вегасе действующий глава Белого дома раскритиковал своего предшественника за его комментарии о «рабочих местах для темнокожих» во время их первых дебатов.

Трамп утверждал, что нелегальные иммигранты «сейчас занимают рабочие места темнокожих», имея в виду, что афроамериканцы занимаются низкооплачиваемым трудом.

Байден отметил: «Ребята, я знаю, что такое работа для темнокожих. Это должность вице-президента и президента США». Демократ имел в виду своего вице-президента Камалу Харрис — первую темнокожую женщину на этом посту, а также своего предшественника Барака Обаму.

Тем временем 17 июля в Милуоки начался второй день Республиканского национального съезда. Вечером в среду на митинге выступят Никки Хейли, последний из соперников Дональда Трампа на президентских выборах от Республиканской партии, а также губернатор Флориды Рон Десантис.

Демократический национальный комитет (DNC) тихо продвигается вперед с планами официально выдвинуть Джо Байдена в качестве кандидата в президенты на национальном съезде в конце июля. Однако несколько партийных лидеров все еще пытаются отстранить Байдена от участия в президентской гонке. Против участия демократа выступили уже 13 членов Конгресса.