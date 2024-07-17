ПОЛИТИКА
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В Белгородской области появилась «зона отчуждения»
Власти РФ ограничили въезд в 14 населенных пунктов приграничных районов Белгородской области
В Белгородской области появилась «зона отчуждения»
Фото: телеграм-канал губернатора Гладкова / Others
17 июля 2024 г.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков объявил, что со следующей недели въезд в 14 населенных пунктов вблизи границы с Украиной «будет запрещен».

Мера применяется в связи с «крайне тяжелой оперативной ситуацией», заявил губернатор.

Чиновник добавил, что для посещения этих поселков жители должны будут отправить заявку главам соответствующего населенного пункта и муниципалитета.

«Пропускать будем только взрослых мужчин по жесткому регламенту: в бронированном автомобиле с РЭБом, в средствах индивидуальной защиты — бронежилете и каске — и в сопровождении военных и представителей муниципалитетов, в том числе самообороны», — написал губернатор в социальных сетях.

Речь идет о поселках Вергилевка, Щетиновка, Валковский, Богун-Городок, Безымено, Горьковский, Демидовка, Поповка, Прилесье, Красное, Ленинский, Мухин, Панков и Первомайский.

Оставленные дома и имущество будут охраняться силами Минобороны, сообщил белгородский губернатор.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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