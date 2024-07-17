Страны — члены Европейского союза в среду дали зеленый свет началу официальных переговоров с Арменией об отмене визовых требований ЕС для граждан Армении. Об этом дипломатические источники сообщили армянской службе «Радио Свобода» (RFE/RL).

Это означает, что исполнительный орган ЕС, Европейская комиссия, должна в ближайшие месяцы разработать план действий для «диалога о визовой либерализации» с правительством Армении.

«Речь идет о безопасности документов, границах, реадмиссии [нелегальных мигрантов]», — сказал редактор RFE/RL в Европе Рикард Йозвяк.

«Это целое досье на сотни страниц, которое Армения должна выполнить, и на это уйдут годы», — добавил он.

Йозвяк подчеркнул, что для окончательной отмены виз ЕС для армян также потребуется единогласная поддержка всех стран-членов ЕС.

«В Европе наблюдается общая тенденция, когда люди опасаются нелегальной миграции», — пояснил он.

«Есть несколько стран, в частности Швеция, Австрия и Нидерланды, которые очень, скажем так, осторожно относятся к предоставлению визовой либерализации другим странам. Так что это еще далеко не решенный вопрос. Есть много препятствий и проблем», — отметил Йозвяк.

Лидеры ЕС впервые пообещали начать переговоры о либерализации визового режима с Ереваном на саммите «Восточного партнерства» с Арменией и пятью другими бывшими советскими республиками, который состоялся в 2017 году.

Это обещание последовало за подписанием Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (CEPA) между ЕС и Арменией. И нынешнее, и бывшее правительства Армении с тех пор требовали от блока из 27 стран назначить дату переговоров.

Выступая в 2020 году, тогдашний глава представительства ЕС в Ереване сказал, что официальные обсуждения по безвизовому режиму затруднены тем, что «несколько» европейских стран все еще обеспокоены большим количеством армянских просителей убежища на их территории.

Решение стран-членов ЕС одобрить «диалог о либерализации визового режима» с Арменией происходит на фоне усилий армянского правительства по сближению с Западом и растущей напряженности в отношениях с Россией.

В феврале этого года глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель объявил, что он и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян договорились «начать работу над новой амбициозной программой партнерства ЕС-Армения». С тех пор некоторые члены политической команды премьер-министра Никола Пашиняна заявили, что Армения должна стремиться к вступлению в ЕС.