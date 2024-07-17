Президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар осудил Греческую администрацию Южного Кипра (ГАЮК) за то, что она стала логистической базой для Израиля и некоторых западных стран, поставив под угрозу 50-летний мир на острове.

Поделившись своими оценками с агентством «Анадолу», Татар указал на возросшую военную активность США и Великобритании на Южном Кипре после начала израильских атак на Газу в октябре 2023 года. Он обвинил ГАЮК в превращении юга в военный центр, обслуживающий интересы Запада, а не свои собственные.

Татар выразил согласие с заявлением министра иностранных дел Турции Хакана Фидана о том, что «Израиль использует Южный Кипр в качестве логистической базы».

Президент ТРСК призвал греков-киприотов задуматься о своем будущем и не ставить под угрозу с таким трудом достигнутый мир на острове.

Кипр погряз в многолетнем споре между греками-киприотами и турками-киприотами, несмотря на дипломатические усилия ООН по достижению всеобъемлющего урегулирования.

Этнические нападения, начавшиеся в начале 1960-х годов, вынудили турок-киприотов уйти в анклавы для обеспечения своей безопасности.

В 1974 году переворот греков-киприотов, направленный на аннексию острова Грецией, привел к военному вмешательству Турции в качестве державы-гаранта для защиты турок-киприотов от преследований и насилия. В результате в 1983 году была образована ТРСК.

В последние годы мирный процесс на острове продолжается, включая неудачную инициативу 2017 года в Кран-Монтане (Швейцария) под эгидой стран-гарантов — Турции, Греции и Великобритании.