Высокопоставленный дипломат из КНДР, работавший в посольстве на Кубе, в минувшем ноябре сбежал с семьей в Южную Корею. Об этом стало известно только недавно — после того как он пообщался с прессой.

Подлинность события подтвердила южнокорейская разведка после публикации интервью со сбежавшим чиновником в местных СМИ.

Дипломат по имени Ри Иль Гю был сотрудником посольства КНДР в Гаване в течение последних 9 лет.

Ри рассказал, что разочаровался в режиме КНДР и уточнил, что к бегству его сподвиг отказ властей отпустить его в Мексику для лечения.

Он также рассказал о коррупции в МИД и пренебрежительном отношении Ким Чен Ына к собственному внешнеполитическому ведомству.

Ри также подтвердил, что бывший замглавы МИД КНДР Хан Сон Рейоль был приговорен к смертной казни - его обвинили в шпионаже в пользу США.

А в 2019 году тогдашнего министра иностранных дел отправили вместе с семьей в лагерь по обвинению в коррупции.

В феврале 2024 года Куба и Южная Корея установили дипломатические отношения. Прежде в Гаване десятилетиями воздерживались от такого шага, сохраняя лояльность Пхеньяну.