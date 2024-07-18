Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир в четверг утром ворвался в мечеть Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. Его сопровождали многочисленные израильские войска, которые также не пустили палестинских верующих на территорию святыни.

Согласно палестинским источникам, Бен-Гвир совершил провокационную экскурсию по дворам святой мечети.

Израильские войска не пускали палестинских верующих в мечеть Аль-Акса во время визита Бен-Гвира.

Бен-Гвир, глава ультраправой партии «Еврейская сила», известен тем, что регулярно подстрекает израильских поселенцев к штурму мечети Аль-Акса. Это уже пятый его визит в святыню с момента назначения министром в декабре 2022 года.

Визит вызвал возмущение среди палестинцев и осуждение международного сообщества. Между тем переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США пока не дают результатов.

Мечеть Аль-Акса является третьей по величине святыней в исламе. Израиль оккупировал Восточный Иерусалим, где она находится, в 1967 году и в 1980-м аннексировал весь город.

Непрошенный визит радикального министра происходит на фоне безжалостной израильской кампании в секторе Газа. Общее число погибших с начала вторжения Израиля в палестинский эксклав в октябре 2023 года достигло 38 848 человек, а число раненых составило 89 459.