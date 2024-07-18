ПОЛИТИКА
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Фон дер Ляйен остается и обещает новый военный союз
Урсула фон дер Ляйен была переизбрана на второй срок в качестве председателя Еврокомиссии. В своей речи перед голосованием она пообещал новый оборонный союз в Европе
Фон дер Ляйен остается и обещает новый военный союз
Фото: пресс-служба Европарламента / Others
18 июля 2024 г.

Урсула фон дер Ляйен была переизбрана голосованием законодателей ЕС на второй пятилетний срок на пост главы Еврокомиссии - исполнительного органа Евросоюза.

Выступая четверг перед Европейским парламентом в Страсбурге (Франция), фон дер Ляйен пообещала создать новый «Европейский оборонный союз».

Традиционно оборонная политика Евросоюза является прерогативой национальных правительств и НАТО, однако в последнее время все чаще слышны призывы к совместным внутриевропейским оборонным проектам на фоне боевых действий в Украине и растущих сомнений, в какой степени Европа сможет полагаться на США в сфере безопасности.

Кроме того, фон дер Ляйен пообещала не сворачивать с пути «зеленого» перехода на континенте.

После тайного голосования фон дер Ляйен была переизбрана 401 голосом «за» и 284 «против».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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