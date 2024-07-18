ТУРЦИЯ
2 МИН ЧТЕНИЯ
Военный парад в честь 50-летия Кипрской операции
Воздушный парад с участием беспилотных Bayraktar AKINCI и истребителей F-16 станет частью масштабных торжеств в честь юбилея освобождения острова
Военный парад в честь 50-летия Кипрской операции
Фото: АА / Others
18 июля 2024 г.

В ознаменование 50-й годовщины Кипрской миротворческой операции, проведенной 20 июля 1974 года, Вооруженные силы Турции (TSK) состоятся памятные мероприятия.

Программа включает официальные церемонии, памятные марши, посещение мест захоронения павших, а также военный парад с участием 50 кораблей. В воздушной части парада будут задействованы 2 беспилотных летательных аппарата Bayraktar AKINCI и 4 истребителя F-16.

Кроме того, запланированы концерты, семинары, конференции, спортивные соревнования, посадка деревьев и другие мероприятия. Будут выпущены юбилейные почтовая марка и памятная монета.

Два БПЛА Bayraktar AKINCI, разработанные национальной компанией «Байкар», совершили специальный полет для репетиции полета, который состоится во время празднования 50-летия Кипрской операции. Они успешно приземлились в аэропорту Гечиткале в Северном Кипре после трехчасового полета на высоте около 29 000 футов.

Bayraktar AKINCI ранее установил национальный рекорд высоты в 45 118 футов и принимал участие в учениях «Эфес» в 2022 и 2024 годах. Компания Байкар является крупнейшим в мире экспортером вооруженных беспилотников.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us