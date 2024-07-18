ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган созвонился с Трампом
Президент Турции осудил попытку покушения на Трампа и отметил мужественную реакцию бывшего главы США в ответ на нападение
Президент Эрдоган созвонился с Трампом
Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп / Архивное фото: AA / Others
18 июля 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с 45-м президентом и кандидатом в Президенты Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

«Президент Эрдоган в очередной раз осудил попытку покушения на Дональда Трампа, выразив сожаление и пожелания скорейшего выздоровления», — сообщили в Управлении коммуникаций Администрации президента Турции.

Президент Эрдоган охарактеризовал попытку покушения как «атаку на демократию» и отметил, что «мужественная реакция Трампа после подлого нападения придала силы демократии, и это является свидетельством доверия американского народа к нему».

«Президент Эрдоган сказал, что в ходе разговора Трамп продемонстрировал сильное лидерство в стремлении снизить поляризацию и напряженность, и поздравил его с официальным выдвижением в качестве кандидата от Республиканской партии на пост президента США», — говорится в сообщении.

Президент Эрдоган выразил надежду, что ноябрьские выборы президента США послужат на благо американского народа и отношений между Турцией и США.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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