Президент США Джо Байден может объявить о выходе из президентской гонки, возможно, уже в ближайшие выходные. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на анонимные источники среди высокопоставленных членов Демократической партии.

По информации издания, в победу Байдена не верят ни лидеры его партии, ни его друзья, ни ключевые спонсоры демократов. Близкий друг президента заявил изданию: «У него есть выбор: остаться в истории героем или не ожидать, что когда-нибудь появится президентская библиотека Байдена».

Несмотря на сложность ситуации, Байден должен принять решение о самоотводе самостоятельно, так как его кандидатура имеет достаточную поддержку делегатов для номинации от Демпартии.

Axios рассматривает вероятный сценарий, при котором Байден снимет свою кандидатуру и поддержит вице-президента Камалу Харрис, оставив окончательное решение за делегатами на съезде Демократической партии, запланированном на 19-22 августа в Техасе.

Рейтинг Байдена значительно снизился после дебатов с Трампом в эфире CNN, где президент выглядел крайне неубедительно и запинался в ходе ответов. Очередной сильный удар перспективам Байдена переизбраться был нанесен после недавнего покушения на Трампа. Эти факторы усилили опасения Демократической партии относительно возможного провала на предстоящих выборах.