Шейха Махра бинт Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, дочь правителя Дубая и премьер-министра ОАЭ, опубликовала в Instagram сообщение о разводе со своим мужем, шейхом Мана бин Мохаммед бин Рашид бин Мана Аль Мактумом. Пара поженилась в мае 2023 года и недавно стала родителями.

«Дорогой муж, поскольку ты занят другими спутницами, настоящим я объявляю о нашем разводе. Я развожусь с тобой, я развожусь с тобой и я развожусь с тобой. Береги себя. Твоя бывшая жена», — говорится в сообщении в официальном аккаунте Instagram.

После публикации в аккаунтах обоих супругов в Instagram были удалены совместные фотографии. Однако шейх Мана сохранил свадебные фотографии с отцом невесты, шейхом Мохаммедом бин Рашидом Аль Мактумом.

Трехкратное повторение слова «развод» в посте шейхи Махры является отсылкой к исламской традиции «талак талата», хотя обычно это право принадлежит мужчинам.

Слухи о том, что между супругами не все гладко, распространялись и ранее. Шейха Махра делилась фотографиями с новорожденной дочерью, подписывая их «Только мы вдвоем», что контрастирует с прежними публикациями периода беременности, где она писала «Только мы втроем».

Шейх Мана пока не прокомментировал ситуацию, ограничившись репостом публикации брата своей жены, недавно назначенного министра обороны ОАЭ шейха Хамдана бин Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума.