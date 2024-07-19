Российская компания «Норильский никель» стремится открыть производство в Китае. Причина в том, что китайские банки блокируют платежи из-за опасений вторичных санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника в отрасли.

По данным издания, «Норникель» ведет переговоры с компаниями CNGR Advanced Material и Brunp Recycling. Компании обсуждают строительство никелевого завода, который будет получать полуфабрикат из России. «Норникель» готов поставлять на завод 50 000 тонн металла в год. Это составляет почти 25% от общего производства никеля на предприятии в 2023 году.

В апреле 2024 года глава «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что компания планирует перенести медеплавильный завод из Норильска в Китай. Причина в том, что из-за западных санкций в Россию невозможно поставить оборудование для модернизации предприятия.

«Норникель» является ведущим мировым производителем никеля и металлов платиновой группы. Компания не попала под санкции США и ЕС. Однако после введения санкций против России компания была вынуждена переориентировать поставки. Китай стал ее крупнейшим экспортным рынком, обеспечивая более половины продаж.

В последнее время в торговле с Китаем появились проблемы. Китайские банки ужесточили проведение российских платежей после того, как в декабре США объявили о готовности вводить вторичные санкции против финансовых учреждений, связанных с российским ВПК. В июне эти меры были расширены. Крупные китайские банки начали блокировать платежи российским компаниям не только в долларах, но и в юанях.