Российская журналистка Тина Канделаки обвинила власти Кыргызстана в русофобии. Поводом для обвинений стал снос музея Панфиловской дивизии в центре Бишкека, признанного памятником архитектуры республиканского значения. Канделаки заявила, что «у здания был шанс на восстановление, но власти им не воспользовались, что свидетельствует о неуважении к защитникам отечества». По ее мнению, в Кыргызстане «давно формируется почва для русофобии».

«В руководстве Кыргызстана, в их парламенте давно сидит группа управляемых политиков, которые с подачи Запада вычеркивают из страны советскую историю, наше общее прошлое, заменяя их ненавистью к русским. А начинается все вот так — со старого музея», — написала Тина Канделаки.

На данный момент власти Кыргызстана не дали официального ответа на обвинения Канделаки.

Это не первый случай, когда Канделаки критикует власти Кыргызстана. В январе 2024 года она выразила недовольство инициативой по переименованию районов Бишкека в своем телеграм-канале. Журналистка сравнила это «с вытеснением русского языка и лишением кыргызов их истории», проводя параллели с декоммунизацией в Украине. Однако позже этот пост был удален.

Во второй декаде июля стало известно, что в центре Бишкека, на пересечении улиц Логвиненко и Московской, было снесено здание музея Панфиловской дивизии.

«Физически здание находится в неудовлетворительном состоянии: имеются пятна от сгоревших проводов, водопроводных труб, видны горизонтальные трещины, частично отсутствует пол на втором этаже», — отметили в Минкультуры Кыргызстана.