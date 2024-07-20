Затянувшийся конфликт между Россией и Украиной, похоже, входит в новую фазу. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на этой неделе в необычно сдержанном тоне, намекнул на готовность к переговорам с Москвой. Это существенный сдвиг в позиции Киева, который ранее настаивал на полном выводе российских войск в качестве предварительного условия для любых переговоров.

Изменение риторики Зеленского, вероятно, обусловлено осознанием сложной реальности, с которой сталкивается Украина. Несмотря на значительную помощь Запада, Россия по-прежнему медленно, но верно продвигается на востоке страны. При этом возникают вопросы о готовности ключевых союзников Киева, таких как США и Германия, поддерживать нынешний уровень помощи в долгосрочной перспективе.

На глобальной арене мы видим все более фрагментированную картину. Хотя Украина пользуется широкой дипломатической поддержкой на Западе, ее опора на глобальном Юге гораздо менее прочна. Многие страны, такие как Индия, ОАЭ, Саудовская Аравия, фактически увеличили экономические связи с Россией. Москва, в свою очередь, сохраняет твердую поддержку со стороны Китая, Ирана и Северной Кореи.

В этом контексте роль нейтральных игроков, таких как Турция, страны Персидского залива и Индия, будет приобретать все большее значение. Некоторые из них, в особенности Турция, могут взять на себя роль посредников между Киевом и Москвой, когда стороны будут готовы к серьезным переговорам.

Реалии на местах таковы, что Россия сейчас имеет военное преимущество, а Украина и Запад — экономическое. В политико-дипломатической сфере ситуация неоднозначная. Именно соотношение сил на поле боя, в основном в четырех аннексированных Россией регионах, скорее всего, определит условия будущего мирного соглашения.

Недавний обмен видениями мирного урегулирования между Зеленским и Путиным показал, насколько далеки позиции сторон. Киев настаивает на полном восстановлении территориальной целостности, включая Крым, тогда как Москва требует признания новых «реалий» и отказа Украины от планов вступления в НАТО.

Важнейший фактор — предстоящие выборы в США. Трамп, в случае победы, может радикально изменить политику в отношении Украины, особенно с учетом позиции его вероятного вице-президента Джея Ди Вэнса, который призывает к переговорам и сомневается в целесообразности поддержки Киева. Победа демократов, напротив, будет означать продолжение нынешнего курса.

Это подводит нас к болезненному, но необходимому вопросу: какую цену готов заплатить Запад за поддержку Украины? Последние оценки говорят о $486 млрд, необходимых для восстановления. Одних только средств, выделенных Конгрессом США в этом году, хватит на 12-18 месяцев. Что дальше?

Очевидно, что военного решения конфликта не существует. Рано или поздно сторонам придется договариваться. Вопрос в том, на каких условиях и при каком соотношении сил это произойдет. Украине нужны военные успехи, чтобы добиться более выгодных условий. Но окно возможностей может закрываться по мере приближения выборов в США.

Возможно, Зеленский осознает это и поэтому шлет сигналы о готовности к диалогу. Но готов ли к нему Путин? Его риторика и действия пока говорят об обратном. Решающим фактором может стать угроза потери Крыма, но до этого еще далеко.

На данный момент наиболее реалистичным сценарием представляется замораживание конфликта. Это даст передышку обеим сторонам и пространство для дипломатии. Но для устойчивого мира потребуется нечто большее — новая архитектура европейской безопасности, учитывающая интересы всех сторон. И здесь незападным игрокам, возможно, суждено сыграть ключевую роль.

Путь к миру будет долгим и трудным. Но альтернатива — бесконечная война на истощение — слишком ужасна, чтобы даже думать о ней. Украинцы, русские и весь мир заслуживают лучшей участи. Пришло время творческой дипломатии и трезвого расчета, а не громких заявлений и несбыточных ожиданий. В конце концов, как сказал классик, «политика есть искусство возможного». Пора превратить невозможный мир в возможный.