ПОЛИТИКА
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Болтон критикует планы Трампа по Украине
Бывший советник по нацбезопасности предупреждает о возможных «разрушительных уступках» России в случае победы Трампа на выборах
Болтон критикует планы Трампа по Украине
Джон Болтон / Фото: Reuters / Others
21 июля 2024 г.

Бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон выступил с критикой политики Дональда Трампа в отношении Украины. В интервью CNN Болтон заявил, что в случае победы Трампа на предстоящих президентских выборах в США, его подход может привести к значительным уступкам России, которые будут «разрушительными» для Украины.

Болтон подчеркнул отсутствие четкой стратегии у Трампа по урегулированию конфликта. «Он понятия не имеет, как он собирается договориться о прекращении этой войны, за исключением, как я думаю, что его приверженность Владимиру Путину приведет к уступкам российской стороне, которые будут разрушительными для Украины. Это очень темный момент для Украины», — рассказал Болтон.

Экс-советник назвал планы Трампа по установлению мира в Украине «безумием» и напомнил, что помощь США Киеву основана на интересах национальной безопасности Америки, а не на милосердии.

21 июля на первом после покушения митинге своих сторонников в городе Гранд-Рапидс (штат Мичиган) Трамп в очередной раз заявил о своей способности быстро урегулировать конфликт в Украине в случае победы на выборах, даже до своей инаугурации. Он также обещал предотвратить начало третьей мировой войны.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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