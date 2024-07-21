Российские истребители МиГ-29 и МиГ-31 были подняты в воздух из-за приближения пары американских стратегических бомбардировщиков B-52H к государственной границе со стороны Баренцева моря. Об этом в воскресенье сообщило Министерство обороны США.

После сближения с российскими истребителями бомбардировщики ВВС США развернулись и начали удаляться от границы. Граница нарушена не была, подчеркнули в Минобороны.

Ведомство отметило, что после выполнения задачи российские самолеты вернулись на аэродромы базирования. В министерстве подчеркнули, что истребители выполняли полет в соответствии с международным правом.

Это не первый случай, когда Россия поднимает истребители ввиду приближения иностранной авиации к границе РФ. 10 июля МиГ-31 также вылетел на перехват норвежского патрульного самолета P-8A «Посейдон», который находился близко к российским рубежам в районе Баренцева моря. Тогда граница также не была нарушена.