Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что к его стране обратились украинские власти и Евросоюз с просьбой посодействовать в продлении контракта на транзит российского газа через Украину. Об этом он заявил, выступая на втором Шушинском глобальном медиафоруме.

«К нам обратились украинские власти и Европейский Союз с просьбой оказать содействие в продлении этого контракта. И кажется, что обе стороны заинтересованы в этом, потому что Украина сама нуждается в этом газе», — сказал Алиев. Он отметил, что прекращение транзита осложнит ситуацию в таких странах, как Австрия и Словакия.

При этом президент Азербайджана подчеркнул, что его страна не нуждается в поставках газа извне, в том числе из России. «Нам хватает того, что мы имеем сегодня, нам этого вполне достаточно. Европейский рынок растет», — заявил Алиев. Он напомнил, что в 2022 году Баку подписал с Брюсселем декларацию о стратегическом партнерстве в энергетической сфере с целью удвоить поставки азербайджанского газа в Европу к 2027 году.

Алиев также опроверг обвинения в том, что Азербайджан перепродает российский газ в Европу. «Это очередная абсолютно фейковая новость», — возмутился он, пояснив, что речь идет лишь об одном миллиарде кубометров, законтрактованном у России по выгодной цене на фоне высоких мировых цен. «Это была чисто коммерческая сделка, не более того», — подчеркнул президент.