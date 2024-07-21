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Хуситы парализовали «южные ворота» Израиля
Руководитель крупного израильского порта сообщил, что предприятие уволит на этой неделе 50% своих сотрудников из-за фактической приостановки деятельности
Хуситы парализовали «южные ворота» Израиля
Фото: Reuters / Others
21 июля 2024 г.

Эйлатский порт на юге Израиля планирует уволить половину своих сотрудников на этой неделе из-за нападений хуситов на коммерческие суда в Красном море. Об этом заявил в воскресенье его главный исполнительный директор.

«Эйлатский порт - это южные ворота Израиля на Дальний Восток, в Австралию и Африку», - сказал Гидеон Гольбер израильской газете Maariv.

«Вся деятельность остановилась, потому что корабли больше не могли пройти ни в одном направлении, чтобы попасть в Эйлатский порт или направиться в Европу через Суэцкий канал. Поэтому порт прекратил свою деятельность, и доходы остановились», - добавил он.

Гольбер сообщил, что в связи с экономическими потерями порт уволит 50% своих работников на этой неделе.

По данным израильской газеты Yedioth Ahronoth, порт понес убытки в размере 50 млн шекелей (13,61 млн долларов).

В настоящее время в порту работает около 120 человек.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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