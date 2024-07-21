Совет национальной безопасности США на заседании в среду обсуждал возможность введения санкций против двух ультраправых министров Израиля Бецалеля Смотрича и Итамара Бен-Гвира, сообщил сайт Axios со ссылкой на трех американских чиновников. По их словам, окончательное решение принято не было.

Встреча была посвящена поиску способов решения проблемы ухудшающейся ситуации с безопасностью на оккупированном Израилем Западном берегу. Ранее сотрудники Белого дома рекомендовали президенту Джо Байдену ввести санкции против двух министров-экстремистов, но он не считает, что США должны так поступать с избранными должностными лицами демократических стран.

Кроме того, по данным Axios, на заседании единогласно поддержали отмену политики маркировки продукции из поселений на Западном берегу как «сделанной в Израиле», введенной при Дональде Трампе. Посол США в Израиле предложил взаимодействовать со Смотричем, чтобы изменить его поведение, вместо бойкота.

На прошлой неделе Международный суд ООН признал незаконной оккупацию Израилем Западного берега, установив, что его политика равносильна «аннексии больших частей палестинской территории». США в ответ ввели ограниченные санкции против трех израильтян и пяти организаций, связанных с насилием против гражданских лиц.