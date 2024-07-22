ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Венгрия и Словакия грозят Украине судом
Венгрия и Словакия инициировали запуск консультаций с Еврокомиссией, предваряющих разбирательство против Украины за остановку транзита нефти из России
Венгрия и Словакия грозят Украине судом
Фото: Reuters / Reuters
22 июля 2024 г.

Венгрия и Словакия инициировали запуск консультаций с Еврокомиссией, что является предварительным этапом разбирательства против Украины за остановку транзита нефти из России. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«У ЕК есть три дня на то, чтобы выполнить наш запрос, после чего мы передадим это дело в суд», — сказал он.

Сийярто подчеркнул, что Украина импортирует из Венгрии электроэнергию, и назвал остановку транзита нефти «враждебным решением». Он добавил, что Венгрия и Словакия рассматривают «юридические решения» вопроса на случай, если проблему не удастся решить в ближайшее время.

Об остановке транзита нефти ЛУКОЙЛ через Украину венгерский министр сообщил 17 июля. На следующий день об этом заявила компания Transpetrol — оператор словацкого участка нефтепровода «Дружба». Страны связывают это с расширением украинских санкций против российской компании, включая запрет на транзит нефти.

В Кремле сочли ограничение транзита нефти ЛУКОЙЛ политическим решением.

«Действительно, ситуация достаточно кризисная для наших получателей, но это никак не зависит от нас», — заявили там.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us