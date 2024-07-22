Венгрия и Словакия инициировали запуск консультаций с Еврокомиссией, что является предварительным этапом разбирательства против Украины за остановку транзита нефти из России. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«У ЕК есть три дня на то, чтобы выполнить наш запрос, после чего мы передадим это дело в суд», — сказал он.

Сийярто подчеркнул, что Украина импортирует из Венгрии электроэнергию, и назвал остановку транзита нефти «враждебным решением». Он добавил, что Венгрия и Словакия рассматривают «юридические решения» вопроса на случай, если проблему не удастся решить в ближайшее время.

Об остановке транзита нефти ЛУКОЙЛ через Украину венгерский министр сообщил 17 июля. На следующий день об этом заявила компания Transpetrol — оператор словацкого участка нефтепровода «Дружба». Страны связывают это с расширением украинских санкций против российской компании, включая запрет на транзит нефти.

В Кремле сочли ограничение транзита нефти ЛУКОЙЛ политическим решением.

«Действительно, ситуация достаточно кризисная для наших получателей, но это никак не зависит от нас», — заявили там.