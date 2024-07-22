Несколько высокопоставленных членов Демократической партии США поддержали президентскую заявку Камалы Харрис после того, как ее поддержал Байден, сняв собственную кандидатуру.

Вице-президент Камала Харрис в понедельник похвалила президента Джо Байдена и его достижения в Белом доме в своем первом публичном выступлении после выхода действующего президента из гонки.

Харрис сказала, что «наследие достижений Байдена за последние три года не имеет аналогов в современной истории».

«За один срок он уже превзошел наследие большинства президентов, пробывших на посту два срока», — сказала Харрис на мероприятии, посвященном спортсменам NCAA, которые выиграли чемпионат в сезоне 2023-24.

Вице-президент сказала, что она была свидетелем «честности» и «порядочности» президента, его «приверженности вере и своей семье», а также «его большого сердца и глубокой любви к нашей стране».

«Я не понаслышке знаю, что каждый день наш президент Джо Байден борется за американский народ, и мы глубоко, глубоко благодарны за его служение нашей нации», — сказала она.

Харрис сказала, что Байден «чувствует себя намного лучше» и «быстро восстанавливается» после диагностированного на прошлой неделе коронавируса.

«Он с нетерпением ждет возвращения», — сказала она о Байдене, который уединился в своем доме в штате Делавэр.

Как и ожидалось, Харрис не стала напрямую говорить о своей президентской кампании во время своего выступления в понедельник, поскольку это было официальное мероприятие Белого дома. Она лишь сообщила, что планирует отправиться в Уилмингтон, штат Делавэр, чтобы встретиться с сотрудниками предвыборного штаба.

Некоторые лидеры Конгресса, включая лидера большинства в Сенате Чака Шумера и лидера меньшинства в Палате представителей Хакима Джеффриса, пока не выразили Харрис явной поддержки.