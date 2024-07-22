В ходе сбора разведданных ХАМАС получил обширные досье на более чем 2000 военнослужащих ВВС Израиля, которые он озаглавил «Месть за убийц детей Газы».

В каждом досье были указаны полное имя, база или подразделение, идентификационный номер, номер мобильного телефона, адрес электронной почты, учетные записи в социальных сетях, имена членов семьи, а в некоторых случаях — пароли, номерные знаки, номера кредитных карт и информация о банковских счетах.

Досье, объем которых варьируется от нескольких до более чем 200 страниц, недавно были обнародованы и переданы группе международных репортеров-расследователей под руководством Paper Trail Media в сотрудничестве с немецкими СМИ Die Zeit и ZDF, австрийским Der Standard и израильской газетой Haaretz.

По мнению ряда экспертов, беседовавших с группой журналистов-расследователей, эта статья иллюстрирует, как неспособность различных израильских организаций обеспечить соблюдение стандартов кибербезопасности позволила ХАМАС получить информацию.

Полковник в отставке Габи Сибони, эксперт по кибервойнам, заявил: «ХАМАС, Иран и «Хезболла» хотят получить как можно больше информации. Общественность Израиля постоянно подвергается операциям влияния, а если целью могут быть конкретные люди, то это еще опаснее».

В прошлом году, после участившихся кибератак на израильские сайты, Ронен Бар, глава израильского агентства безопасности Шин-Бет, подтвердил, что Тель-Авив в сотрудничестве с рядом стран разрабатывает систему «глобального железного кибер-купола» для выявления «угроз» с помощью искусственного интеллекта.