Власти южного индийского штата Керала принимают экстренные меры после смерти 14-летнего мальчика от вируса Нипах. Еще как минимум 60 человек находятся на карантине, поскольку контактировали с погибшим, сообщили в Минздраве Кералы.

«‎Инфицированный мальчик умер в воскресенье после остановки сердца‎», — заявила 22 июля министр здравоохранения штата Вина Джордж. Днем ранее она сообщила, что в рамках контроля за вирусом Нипах правительство издало распоряжение создать 25 комитетов для выявления и изоляции зараженных людей.

«‎Мальчик находился в бессознательном состоянии. У него случился массивный сердечный приступ. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти мальчика, но, к сожалению, он скончался‎», — уточнила министр.

Вирус Нипах передается от летучих мышей и таких животных, как свиньи. Он может вызвать смертельную лихорадку с отеком мозга у людей. Инкубационный период вируса составляет от четырех до четырнадцати дней.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила вирус как «‎‎приоритетный патоген» из-за его потенциала спровоцировать масштабную эпидемию. Вакцины для предотвращения инфекции и лечения нет.

Доктор Ануп Кумар, директор отделения интенсивной терапии в больнице Aster MIMS, сообщил, что один положительный случай заражения вирусом Нипах был диагностирован у школьника, и все люди, которые контактировали с ним, находятся под наблюдением. По оценке врача, вероятность вспышки вируса в регионе пока минимальна, однако власти штата усилили контроль за обстановкой на следующие семь дней.

Правительство Индии заявило, что работает над отслеживанием любых зараженных людей, чтобы сдержать распространение вируса.

Нипах стал причиной смертей десятков людей в Керале с момента его первого появления в штате в 2018 году. Вирус был впервые идентифицирован 25 лет назад в Малайзии и привел к вспышкам в Бангладеш, Индии и Сингапуре.