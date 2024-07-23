ПОЛИТИКА
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Массовое убийство в Хорватии
Бывший полицейский устроил массовое убийство в доме престарелых в Даруваре, застрелив пять человек, включая свою мать
Массовое убийство в Хорватии
Фото: AP / AP
23 июля 2024 г.

Массовое убийство произошло в доме престарелых в хорватском городе Дарувар. Как сообщают хорватские СМИ, стрельбу устроил 51-летний бывший полицейский Крешимир Пахоки.

Выпив пива в кафе напротив, он произнес: «Пойду, что-нибудь сделаю» и направился в дом престарелых, где открыл огонь.

На месте от его рук погибли его мать, двое других жителей дома престарелых и один сотрудник. Еще один человек умер позже в больнице, шестеро получили ранения.

«После этого он спокойно вышел на улицу и вернулся к близлежащему кафе, где, очевидно, решил подождать полицию, которая быстро появилась и арестовала его», — пишет издание Mojportal.

Мотивы, побудившие Пахоки совершить массовое убийство, пока не ясны. По неподтвержденным данным местных СМИ, мужчина был ветераном войны и ранее уже привлекался к ответственности за нарушение общественного порядка и домашнее насилие.

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что он шокирован «жестокой, беспрецедентной» массовой стрельбой и призвал сделать правила владения оружием «еще более суровыми».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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