Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин на этой неделе отправятся в Юго-Восточную Азию для укрепления связей со стратегическими союзниками Вашингтона. США стремятся укрепить свои позиции в регионе в противовес растущим геополитическим амбициям Китая.

Во время десятидневной поездки американские министры посетят Вьетнам, Лаос, Японию, Филиппины, Сингапур и Монголию. Блинкен намерен передать странам региона «послание о приверженности США своим союзникам в регионе», заявил Дэниел Критенбринк, высокопоставленный чиновник Государственного департамента США.

В последние годы Вашингтон значительно активизировал свое взаимодействие с рядом стран Юго-Восточной Азии, особенно с теми, кто вовлечен в территориальные споры с Пекином в Южно-Китайском море.

Турне Блинкена будет включать его участие в министерской встрече Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Лаосе, где он также встретится со своим китайским коллегой Ван И.

Президент Джо Байден сделал расширение альянсов США в Азии основной частью внешней политики своей администрации. При Байдене Вашингтон удвоил свое присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе, укрепив связи с рядом стран региона и сформировав так называемый альянс QUAD, в который вошли США, Япония, Австралия и Индия.

Визит Блинкена в Азию станет его 18-м визитом в регион с тех пор, как он вступил в должность более трех лет назад.

Блинкен начнет свой тур по шести странам со столицы Вьетнама Ханоя, где он примет участие в похоронах покойного коммунистического лидера Нгуена Фу Чонга, которые должны начаться 25 июля.

Чонг умер на прошлой неделе в военном госпитале в Ханое в возрасте 80 лет.

В Лаосе госсекретарь США примет участие в пятницу и субботу в министерской встрече АСЕАН.