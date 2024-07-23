Кассационный административный суд Украины отложил слушания по делу о президентских выборах. Речь идет об иске депутата Верховной Рады Александра Дубинского, который ранее потребовал назначить проведение президентских выборов в условиях войны.

Суд должен был рассмотреть иск Дубинского о назначении выборов президента в июле, однако по неназванным причинам перенес заседание на 16 сентября.

Депутат Дубинский ранее обратился в Верховный суд Украины, требуя назначить дату проведения выборов, чтобы гарантировать соблюдение конституционного порядка в стране. Однако высшая инстанция пока не ответила на призыв депутата.

Пятилетний срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Однако власти страны решили отменить выборы президента в 2024 году из-за сохраняющегося военного положения и объявленной мобилизации. Опросы общественного мнения в Украине показали, что более 80% граждан страны поддержали отмену выборов в условиях войны и высказались за голосование после окончания конфликта.

Решение Киева дало повод президенту РФ Владимиру Путину обвинить действующие власти Украины в «‎нелегитимности»‎. По его оценке, единственным легитимным представителем высшей власти в Киеве остается парламент и спикер Верховной Рады.

Выборы президента в Украине обычно проводятся в конце марта, однако в этом году парламент отложил голосование на неопределенный период. Военное положение запрещает и президентские, и парламентские выборы. Действующий состав парламента был избран в 2019 году, выборы новых народных избранников в 2023 году отменили из-за военного положения. Дата следующего голосования до сих пор не объявлена.

Украинские эксперты-правоведы отмечают, что Зеленский останется у власти до избрания нового президента. В украинской Конституции прописано, что президент не теряет автоматически свои полномочия через пять лет после инаугурации. Эти полномочия снимаются только тогда, когда к власти приходит новоизбранный президент, то есть после выборов.