Служба изменения климата «Коперник» Евросоюза сообщила о новом температурном рекорде, зафиксированном в воскресенье, 21 июля. Средняя глобальная температура поверхности воздуха достигла 17,09°C (62,76°F), превысив предыдущий рекорд 17,08°C (62,74°F), установленный в июле прошлого года.

Служба подтвердила агентству Reuters, что их данные, охватывающие период с 1940 года, указывают на новый температурный максимум. Этот рекорд является частью тревожной тенденции. Каждый месяц с июня 2023 года — уже 13 месяцев подряд — становится самым жарким в истории наблюдений.

Ученые связывают рост температур с изменением климата, вызванным сжиганием ископаемого топлива, а также с влиянием природного явления Эль-Ниньо. Некоторые эксперты прогнозируют, что 2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений, превзойдя показатели 2023 года.

Данные службы подтверждают ускорение глобального потепления. В прошлом году были зафиксированы четыре дня подряд с рекордными температурами, что указывает на устойчивый тренд повышения глобальной температуры.

На прошлой неделе сильные волны жары наблюдались в США, Европе и России, что также внесло вклад в общее повышение глобальной температуры.