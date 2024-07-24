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Авиакатастрофа в Непале: 18 погибших
Самолет Saurya Airlines разбился при взлете в аэропорту Катманду. Капитан выжил. Это новый удар по репутации авиабезопасности Непала
Авиакатастрофа в Непале: 18 погибших
Фото: Reuters / Others
24 июля 2024 г.

В среду в международном аэропорту Катманду произошла авиакатастрофа. Самолет непальской авиакомпании Saurya Airlines, направлявшийся в город Покхара, потерпел крушение во время взлета. По данным издания Kathmandu Post, из 19 человек на борту 18 погибли.

Сотрудник аэропорта Субаш Джа сообщил, что из-под обломков извлекли тела 18 человек. Единственный выживший - капитан воздушного судна, который был срочно доставлен в больницу.

На месте происшествия продолжают работать полиция и пожарные. Очевидцы сообщают о густых клубах дыма в районе аэропорта.

Это не первый случай авиакатастрофы в Непале. Страна неоднократно подвергалась критике за низкие стандарты безопасности воздушного движения. В январе 2023 года в результате крушения самолета Yeti Airlines погибли 72 человека. Причиной той катастрофы стала ошибка пилотов, случайно отключивших питание.

Saurya Airlines - небольшая непальская авиакомпания, выполняющая рейсы по пяти внутренним направлениям. Согласно информации на веб-сайте компании, ее флот состоит из трех самолетов Bombardier CRJ-200.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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