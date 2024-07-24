В результате оползней, спровоцированных проливными дождями в отдаленном районе Эфиопии, погибли как минимум 229 человек, включая сотрудников спасательных служб. Об этом сообщают местные власти.

Трагедия развернулась на юго-западе Эфиопии. В начале недели власти информировали о 55 погибших, но число жертв резко возросло. Поиски и спасательные операции продолжаются в регионе Гофа. Для помощи в этих работах на место направлена федеральная рабочая группа.

Пока неизвестно, сколько людей числятся пропавшими без вести.

Среди пропавших без вести числятся спасатели, которые занимались поиском выживших после трагедии. В понедельник новый оползень обрушился на спасательную группу во время их работы.

«Есть дети, которые обнимают тела погибших родственников, потеряв всю свою семью, включая мать, отца, брата и сестру», – цитирует Associated Press слова директора агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий в регионе Гофа Маркоса Мелезе.

Оползни часто случаются во время сезона дождей в странах Восточной Африки, и Эфиопия не исключение. В апреле наводнения и оползни в Кении привели к гибели по меньшей мере 45 человек, разрушив дома и перекрыв основную дорогу.