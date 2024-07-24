Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии сообщила о предотвращении заговора с целью убийства Бидзины Иванишвили, основателя и почетного председателя партии «Грузинская мечта». Заговор, как утверждают в СГБ, был «организован и профинансирован бывшими высокопоставленными чиновниками правительства Грузии и бывшими сотрудниками правоохранительных органов Украины».

«Целью вышеуказанной преступной деятельности является свержение правительства страны путем насилия - на фоне создания беспорядков и ослабления власти», - говорится в сообщении СГБ Грузии.

В службе безопасности добавили, что по уголовному делу проводятся активные следственные и розыскные мероприятия, в ходе которых следствие вызывает в качестве свидетелей «конкретных лиц».

Ранее сообщалось, что грузинские добровольцы, участвовавшие в боевых действиях на стороне Украины в войне против России, вызываются на допрос в Службу государственной безопасности Грузии.

Накануне адвокат одного из допрошенных бойцов сообщил, что допрос связан с делом о подготовке теракта против основателя партии «Грузинская мечта», миллиардера и олигарха Бидзины Иванишвили, и что среди допрашиваемых - доброволец, воевавший в Украине.